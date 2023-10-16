Умер легендарный советский композитор Геннадий Гладков

Умер легендарный советский композитор Геннадий Гладков
Геннадий Гладков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыканта не стало на 89-м году жизни

Сегодня, 16 октября, информационное пространство разорвали печальные новости о смерти выдающегося советского и российского культурного деятеля Геннадия Гладкова. Жизненный путь знаменитого композитора оборвался в возрасте 88 лет.

Такими печальными новостями с общественностью поделился его помощник Малик Аминов. Уход знаменитости стал большим ударом для его многочисленных поклонников, учеников, родных и близких.

Выдающийся советский композитор написал музыку к более чем сотне популярных кинолент. Менеджер покойной знаменитости сообщил, что пока неизвестно, где и когда состоится прощание с мэтром. Соответствующей информацией с общественностью поделятся в ближайшее время.

Созданные знаменитым композитором мелодии звучат в таких кинолентах, как "Джентльмены удачи", "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо" и других, а также мультиках"Бременские музыканты", "Львенок и черепаха", "Малыш и Карлсон", напоминает интернет-издание "МИР24".

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского поэта и музыканта. Труп мужчины обнаружили с ножом в сердце.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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