Умер легендарный советский композитор Геннадий Гладков

Музыканта не стало на 89-м году жизни

Сегодня, 16 октября, информационное пространство разорвали печальные новости о смерти выдающегося советского и российского культурного деятеля Геннадия Гладкова. Жизненный путь знаменитого композитора оборвался в возрасте 88 лет.



Такими печальными новостями с общественностью поделился его помощник Малик Аминов. Уход знаменитости стал большим ударом для его многочисленных поклонников, учеников, родных и близких.



Выдающийся советский композитор написал музыку к более чем сотне популярных кинолент. Менеджер покойной знаменитости сообщил, что пока неизвестно, где и когда состоится прощание с мэтром. Соответствующей информацией с общественностью поделятся в ближайшее время.



Созданные знаменитым композитором мелодии звучат в таких кинолентах, как "Джентльмены удачи", "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо" и других, а также мультиках"Бременские музыканты", "Львенок и черепаха", "Малыш и Карлсон", напоминает интернет-издание "МИР24".



К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского поэта и музыканта. Труп мужчины обнаружили с ножом в сердце.

