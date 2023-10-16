Труп с ножом в сердце: умер знаменитый российский артист

Страшная картина предстала перед женой покойного

Ужасная трагедия разыгралась в Санкт-Петербурге. В городе на Неве в собственной квартире обнаружено тело знаменитого российского художника и музыканта Гавриила Лубнина.



Подробности страшного происшествия распространяются в информационном пространстве. По имеющимся данным, тело россиянина нашли с окровавленной грудью. Согласно предварительным сведениям, смерть известного поэта не носит криминальный характер. Как отмечает телеканал "360", в последнее время покойный отчаянно боролся с клинической депрессией.



Источники телеканала РЕН ТВ утверждают, что труп знаменитости был обнаружен с ножом в сердце. Также сообщается, что тело несчастного музыканта обнаружила его жена. Перед взором женщины открылась страшная картина. Художнику было 54 года.



Информационный ресурс "Радио 1" напоминает, что Лубнин прославился созданием обложек для группы "АукцЫон". Также музыкант записал три собственных альбома и издал восемь книг. Его уход сильно ударил по родным и близким.



Напомним, ранее стало известно о смерти народного артиста России Виталия Коняева.

