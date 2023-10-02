Умер народный артист России

Любимца публики не стало на 87-м году жизни

К сожалению, время не стоит на месте, и звезды прошлого столетия постепенно покидают этот мир. Накануне стало известно о завершении земного пути знаменитого советского актера, народного артиста России Виталия Коняева.



Такими трагическими новостями с общественностью поделились представители Малого театра, сообщает телеканал RT. На официальном сайте культурного учреждения разместили некролог и подчеркнули, что коллеги скорбят вместе с родными и близкими покойного любимца публики.



Подчеркивается, что практически всю свою профессиональную жизнь Виталий Анатольевич посвятил этому театру. На подмостках культурного учреждения артист блистал целых 65 лет. Его смерть стала большим ударом и огромной утратой для труппы театра, поклонников и учеников знаменитости.



Виталий Коняев много снимался в советском кинематографе. Он появился на экранах в конце 1950-х, отмечает "МИР24". Широкому зрителю ныне покойная звезда известна по блистательным ролям в кинолентах "Тишина", "Щит и меч", "Город под липами", "Вариант "Омега", "Белый флюгер" и других.



К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой советской актрисы. Этот мир покинула вторая жена артиста Константина Райкина.

