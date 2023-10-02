Умер народный артист России

Умер народный артист России
Фото: www.unsplash.com
Любимца публики не стало на 87-м году жизни

К сожалению, время не стоит на месте, и звезды прошлого столетия постепенно покидают этот мир. Накануне стало известно о завершении земного пути знаменитого советского актера, народного артиста России Виталия Коняева.

Такими трагическими новостями с общественностью поделились представители Малого театра, сообщает телеканал RT. На официальном сайте культурного учреждения разместили некролог и подчеркнули, что коллеги скорбят вместе с родными и близкими покойного любимца публики.

Подчеркивается, что практически всю свою профессиональную жизнь Виталий Анатольевич посвятил этому театру. На подмостках культурного учреждения артист блистал целых 65 лет. Его смерть стала большим ударом и огромной утратой для труппы театра, поклонников и учеников знаменитости.

Виталий Коняев много снимался в советском кинематографе. Он появился на экранах в конце 1950-х, отмечает "МИР24". Широкому зрителю ныне покойная звезда известна по блистательным ролям в кинолентах "Тишина", "Щит и меч", "Город под липами", "Вариант "Омега", "Белый флюгер" и других.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой советской актрисы. Этот мир покинула вторая жена артиста Константина Райкина.

Источник: Государственный академический Малый театр ✓ Надежный источник

Объявлено о подготовке присоединения к России еще четырех регионов

Останавливаться на достигнутом в Москве не планируют

В Германии призвали Шольца скорее одобрить ракетные удары по Крыму

И передать Зеленскому все необходимое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей