Умерла знаменитая советская актриса

Не стало второй жены Константина Райкина

В культурной сфере очередная трагедия. Накануне стало известно о смерти знаменитой советской актрисы Алагез Салаховой. Жизнь знаменитости оборвалась на 71-м году.



Свой последний вдох артистка сделала в Баку. Уход звезды советских телеэкранов стал большим ударом для ее родных и близких, а также многочисленных поклонников и коллег. Талантливая артистка для многих стала примером – ее блистательная игра всегда ценилась на высоком уровне.



Ныне покойная знаменитость была дочкой народного художника Советского Союза Таира Салахова. Также Алагез было второй женой знаменитого артиста Константина Райкина.



Что послужило причиной смерти знаменитости, пока неизвестно. По некоторым данным, Алагез серьезно болела и даже несколько месяцев пыталась вылечиться за рубежом.



Артистка родилась в российской столице в 1953-м году. Широкому зрителю она известна по роли Севиль в киноленте "Юбилей Данте".



К слову, ранее стало известно о смерти легендарного советского художника. Культовый иллюстратор Герман Мазурин скончался из-за полученных травм.

