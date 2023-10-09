Испустил дух за границей: умерла звезда "Сватов"

Уход артиста опечалил публику

До российского информационного пространства не сразу дошли печальные вести. Оказалось, что несколько дней назад оборвался земной путь популярного актера, звезды нашумевшего телесериала "Сваты" Альваро Карканье.



Знаменитый мексиканский артист скончался в возрасте 85 лет, сообщает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Как стало известно с некоторым опозданием, земной путь знаменитости оборвался в родной Мексике еще 5 октября.



Трагическими известиями с публикой поделилась Национальная ассоциация переводчиков. Как сообщает телеканал "360", информации о том, что послужило причиной смерти знаменитости, пока нет. Уход пожилого артиста сильно опечалил его фанатов по всему миру.



Российскому зрителю артист запомнился по роли в телесериале "Сваты", а также игре в таких кинолентах, как "Конан", "Чудеса", "Наш собственный дом", "Желтая Борода" и других, сообщает интернет-издание "Радио 1".



К слову, накануне стало известно о трагической смерти звезды музыкального коллектива "Руки вверх". Бывшего клавишника популярной группы нашли мертвым с пробитой головой в луже крови. Родственники считают, что несчастного убили.

