В луже крови с пробитой головой: звезду "Руки вверх" нашли мертвым

Родные несчастного уверены, что его убили

Ужасные новости пришли из российской столицы. Сегодня, 8 октября, стало известно о смерти звезды популярного коллектива "Руки вверх", бывшего клавишника этого успешного музыкального проекта Владимира Капырина.



Деталями страшной трагедии поделился отец покойного 63-летний композитор Дмитрий Капырин. Убитый горем мужчина рассказал, что обнаружил труп наследника в его московской квартире в Кунцево. Капырин-старший сообщил, что тело покойника лежало в луже крови, голова несчастного была пробита.



Композитор также добавил, что не задолго до трагедии у сына были серьезные разборки с неизвестными злодеями, которые угрожали ему расправой. Также сообщается, что из квартиры покойного музыканта были украдены денежные средства и мобильник. Такую информацию публикует Telegram-канал Shot.



Впрочем, медицинские эксперты пришли к заключению, что жизнь музыканта оборвалась не из-за побоев, а по причине остановки сердца. В связи с этим гибель звезды объявили ненасильственной. Родные уверены, что Владимира убили, однако сил оспаривать выводы судмедэкспертизы у них нет.



К слову, сегодня также стало известно о смерти популярного рок-исполнителя, который утонул во время отдыха на Кубе.

