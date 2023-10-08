В луже крови с пробитой головой: звезду "Руки вверх" нашли мертвым

В луже крови с пробитой головой: звезду "Руки вверх" нашли мертвым
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родные несчастного уверены, что его убили

Ужасные новости пришли из российской столицы. Сегодня, 8 октября, стало известно о смерти звезды популярного коллектива "Руки вверх", бывшего клавишника этого успешного музыкального проекта Владимира Капырина.

Деталями страшной трагедии поделился отец покойного 63-летний композитор Дмитрий Капырин. Убитый горем мужчина рассказал, что обнаружил труп наследника в его московской квартире в Кунцево. Капырин-старший сообщил, что тело покойника лежало в луже крови, голова несчастного была пробита.

Композитор также добавил, что не задолго до трагедии у сына были серьезные разборки с неизвестными злодеями, которые угрожали ему расправой. Также сообщается, что из квартиры покойного музыканта были украдены денежные средства и мобильник. Такую информацию публикует Telegram-канал Shot.

Впрочем, медицинские эксперты пришли к заключению, что жизнь музыканта оборвалась не из-за побоев, а по причине остановки сердца. В связи с этим гибель звезды объявили ненасильственной. Родные уверены, что Владимира убили, однако сил оспаривать выводы судмедэкспертизы у них нет.

К слову, сегодня также стало известно о смерти популярного рок-исполнителя, который утонул во время отдыха на Кубе.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

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