Озвучивавший героев Перри Быстрицкий высказался о смерти звезды "Друзей"

Озвучивавший героев Перри Быстрицкий высказался о смерти звезды "Друзей"
Мэттью Перри. Фото: Supplied by FilmStills.net/www.globallookpress.com
Комик ушел из жизни в 54 года

Скончавшийся актер из сериала "Друзья" Мэттью Перри, найденный у себя дома в джакузи, ушел из жизни в 54-летнем возрасте. Правоохранительные органы в Лос-Анджелесе признали смерть артиста ненасильственной – по предварительным данным. На месте трагедии отсутствуют следы наркотических веществ.

Актер дубляжа, кинорежиссер Сергей Быстрицкий, озвучивавший все сезоны "Друзей", рассказал, что у Мэттью была непростая жизнь. Однако тот вырос в актерской семье и пошел по отцовским стопам, передает "Пятый канал".

"Мэттью Перри был героем, много фраз пошло в обиход американского зрителя. Нам это сложно было передать, мы делали дубляж, ведь каждый язык обладает своим колоритом. Он, я считаю, был одним из великих актеров, который был и прекрасным комиком, обладал комическим даром, что очень сложно и нечасто встречаемо", – высказался режиссер.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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