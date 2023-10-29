Озвучивавший героев Перри Быстрицкий высказался о смерти звезды "Друзей"

Комик ушел из жизни в 54 года

Скончавшийся актер из сериала "Друзья" Мэттью Перри, найденный у себя дома в джакузи, ушел из жизни в 54-летнем возрасте. Правоохранительные органы в Лос-Анджелесе признали смерть артиста ненасильственной – по предварительным данным. На месте трагедии отсутствуют следы наркотических веществ.

Актер дубляжа, кинорежиссер Сергей Быстрицкий, озвучивавший все сезоны "Друзей", рассказал, что у Мэттью была непростая жизнь. Однако тот вырос в актерской семье и пошел по отцовским стопам, передает "Пятый канал".

"Мэттью Перри был героем, много фраз пошло в обиход американского зрителя. Нам это сложно было передать, мы делали дубляж, ведь каждый язык обладает своим колоритом. Он, я считаю, был одним из великих актеров, который был и прекрасным комиком, обладал комическим даром, что очень сложно и нечасто встречаемо", – высказался режиссер.