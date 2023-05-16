Умерла звезда сериала "Каменская"

Любимицы публики не стало на 72-м году жизни

К сожалению, практически каждый день в информационном пространстве появляются печальные новости о смерти выдающихся культурных деятелей. Сегодня, 16 мая, стало известно об уходе в иной мир именитой советско-латвийской артистки Регины Разума.



Смерть забрала талантливого актрису в возрасте 71 года, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Такими печальными новостями с общественностью поделились представители Нового Рижского театра.



Регина рассталась с жизнью еще в минувшее воскресенье, однако информация о трагедии появилась в общем доступе только сегодня. Также до сих пор не обнародованы причины смерти знаменитости, отмечает интернет-издание "МИР24".



Широкому зрителю ныне покойная артистка известна блистательной ролью в нашумевшем в свое время телесериале "Каменская". Также Регина участвовала в таких кинопроектах, как "Право на выстрел", "Стрелы Робин Гуда" и других, передает "Радио 1".



Смерть знаменитости стала большим ударом для родных, близких, коллег, а также многочисленных поклонников ее актерского таланта.

