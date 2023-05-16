Умерла звезда сериала "Каменская"

Умерла звезда сериала "Каменская"
Фото: www.unsplash.com
Любимицы публики не стало на 72-м году жизни

К сожалению, практически каждый день в информационном пространстве появляются печальные новости о смерти выдающихся культурных деятелей. Сегодня, 16 мая, стало известно об уходе в иной мир именитой советско-латвийской артистки Регины Разума.

Смерть забрала талантливого актрису в возрасте 71 года, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Такими печальными новостями с общественностью поделились представители Нового Рижского театра.

Регина рассталась с жизнью еще в минувшее воскресенье, однако информация о трагедии появилась в общем доступе только сегодня. Также до сих пор не обнародованы причины смерти знаменитости, отмечает интернет-издание "МИР24".

Широкому зрителю ныне покойная артистка известна блистательной ролью в нашумевшем в свое время телесериале "Каменская". Также Регина участвовала в таких кинопроектах, как "Право на выстрел", "Стрелы Робин Гуда" и других, передает "Радио 1".

Смерть знаменитости стала большим ударом для родных, близких, коллег, а также многочисленных поклонников ее актерского таланта.

Источник: Новый Рижский театр ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин сделал неожиданное заявление о СССР

Москва бросила взор на бывшие советские республики

Кадыров на танке сделал предупреждение Зеленскому

Лидер опробовал новую военную технику в деле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей