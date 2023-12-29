"Я уйду раньше": на фоне слухов о разводе Буланова передумала рожать

"Я уйду раньше": на фоне слухов о разводе Буланова передумала рожать
Татьяна Буланова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнительница заявила, что это не для ее возраста

Татьяна Буланова утверждает, что ребенок – это ответственность, и она не представляет себя в роли матери в таком возрасте. По словам артистки, она не хочет вставать к плачущему ребенку по ночам и вообще в 53-года материнство – это сложная доля, к которой Татьяна не готова. 

"Честно говоря, не понимаю, как я к плачущему ребенку буду вставать ночью в мои годы", -  передумала рожать Татьяна Буланова.

У 53-летней звезды уже есть двое детей. Первенца артистка родила в 24-летнем возрасте. Тогда Татьяна была готова к рождению ребенка, рассказала она в интервью. При этом исполнительница отметила, что физически еще способна произвести на свет жизнь, а если с ней что-то случиться, то у дитя останется молодой папа.  

"Я думаю, что уйду раньше, чем Валера",—  откровенно рассказала артистка. 

Татьяна Буланова и бизнесмен Валерий Руднев поженились в этом году. Они сыграли пышную свадьбу, где невеста была в белом платье, за что получила порцию хейта в дальнейшем. После церемонии бракосочетания счастливая жена рассказала, что готова к ребенку. Однако, как выясняется теперь, у нее есть сомнения на этот счет, особенно после слухов о проблемах в отношениях с молодым мужем и возможном разводе.

Ранее стало известно, как Анна Семенович замешана в браке Булановой. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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