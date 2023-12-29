Игорь Николаев заявил об отъезде из страны

Игорь Николаев заявил об отъезде из страны
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнитель оправился после операции и решил, что пора в путь

Игорь Николаев сообщил, что в ближайшее время уедет из России. Певец отправится в Дубай, там он выступит в рамках "Рождественских вечеров". Об этом народный артист рассказал у себя в социальных сетях. 

После проблем со здоровьем это первое выступление Николаева, которое пройдет сразу за границей. Осенью артист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что у Игоря Николаева серьезные проблемы с сердцем. Певец перенес сложную операцию и все это время находился на восстановлении. 

Реабилитация закончилась, и Николаев решил, что пора снова вернуться к творчеству. Поклонники отмечают, что на афише "Рождественских вечеров" артист буквально светится от счастья. Они пожелали кумиру удачного выступления и выразили надежду на то, что и в России в скором времени пройдут концерты.

Фото: Соцсети 

Ранее стало известно, что покинувшая Россию Александрова обратилась к Россиянам. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Разгневанный Эрнст набросился на Ширвиндта

Конфликт не удалось уладить спокойным диалогом

SHAMAN и "голая вечеринка": поступку певца нашли объяснение

Шабаш Ивлеевой продолжают обсуждать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей