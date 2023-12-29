Игорь Николаев заявил об отъезде из страны

Исполнитель оправился после операции и решил, что пора в путь

Игорь Николаев сообщил, что в ближайшее время уедет из России. Певец отправится в Дубай, там он выступит в рамках "Рождественских вечеров". Об этом народный артист рассказал у себя в социальных сетях.

После проблем со здоровьем это первое выступление Николаева, которое пройдет сразу за границей. Осенью артист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что у Игоря Николаева серьезные проблемы с сердцем. Певец перенес сложную операцию и все это время находился на восстановлении.

Реабилитация закончилась, и Николаев решил, что пора снова вернуться к творчеству. Поклонники отмечают, что на афише "Рождественских вечеров" артист буквально светится от счастья. Они пожелали кумиру удачного выступления и выразили надежду на то, что и в России в скором времени пройдут концерты.

Ранее стало известно, что покинувшая Россию Александрова обратилась к Россиянам.

