Разгневанный Эрнст набросился на Ширвиндта

Разгневанный Эрнст набросился на Ширвиндта
Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конфликт не удалось уладить спокойным диалогом

Отношения с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом во многом могут определить судьбу артистов и телеведущих. При этом о вспыльчивом характере медиамагната давно ходят слухи. О громкой ссоре с Эрнстом рассказал известный телеведущий Михаил Ширвиндт.

По словам артиста, причиной скандала стала телепередача "Давай поженимся". В какой-то момент программу "Хочу знать", которую вел Ширвиндт, решили снять с эфира, а вместо нее поставить шоу с телесвахами. Михаилу такое решение показалось несправедливым, и он отправился качать права прямиком к гендиректору телеканала.

Михаил попытался критически высказаться о новом развлекательном проекте, однако это привело Константина в бешенство. В итоге разъяренный медиамагнат буквально набросился на телеведущего, начал на него орать, чем явно продемонстрировал свое крайнее недовольство из-за критики. На основании реакции Эрнста Ширвиндт сделал вывод, что это проект лично Константина и быстро свернул спор.

К слову, ранее стало известно, что Эрнст тайно послал телеведущего Ивана Урганта учиться за границу.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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