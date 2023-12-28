Бузова сделала громкое заявление о возобновлении романа с Давидом Манукяном

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Два года назад Давид Манукян и Ольга Бузова расстались после бурного романа. Но, похоже, воссоединение если не произошло, то не за горами – бывшая парочка пересеклась во время съемок шоу "Сокровища императора". Поклонники обоих звезд тут же заговорили, что новое начало отношений не за горами.
Большую площадь медиапространства в этом году заполнила Ольга Бузова. Она, похоже, участвует во многих, если не во всех проектах, сразу и по очереди. Даже в новогоднюю ночь с экранов будет улыбаться телезвезда. Недавно Бузова приехала из Китая, где проводились съемки нового проекта. В следующем году в эфир выйдет шоу с самыми яркими звездами российского эстрадного небосклона. Сама телеведущая отметила, что для нее это был очередной вызов и покорение новой вершины, с чем она отлично справилась.
Среди участников оказался и бывший возлюбленный Ольги Давид Манукян (Дава). Едва стало известно, что Дава и Ольга прилетели в Поднебесную вместе, по Сети тут же пошли слухи о возобновлении отношений.
"В этом мире меняется все", – загадочно заметила телезвезда на вопросы по этой теме.
Реально ли прежние отношения возобновятся или это была просто встреча старых друзей, пока неизвестно. Пока Бузова активно работает над новыми проектами, а особенные отношения у нее сложились с соведущим по шоу "Сокровища императора" Михаилом Галустяном. Ольга Бузова призналась, что у них получился идеальный союз.
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