"Бокальчик игристого": Бузова назвала непременные новогодние блюда

Певица заявила, что до сих пор придерживается традиций из своего детства

Новый год – семейный праздник, который в каждом доме встречается по-своему. В свежем интервью певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как Новый год проходит в ее доме. Она призналась, что до сих пор отмечает этот праздник в кругу семьи и с теми же блюдами, что и в детстве.

По словам Ольги, на ее новогоднем столе любой пришедший обязательно увидит то же, что и у большинства россиян – оливье, шампанское и, конечно же, изобилие мандаринов, передает "Пятый канал". По словам ведущей, она прямо-таки переносится в детство, когда вдыхает все эти запахи, сдобренные легким ароматом хвои.

"Мандаринка и бокальчик любимого игристого…" – мечтательно произносит звезда.

Бузова добавила, что не следит за модными тенденциями в праздновании Нового года – например, не съедает 12 виноградин, по одной на каждый удар курантов, чтобы исполнилось желание. Ольга считает, что для реализации мечты в нее просто нужно верить.

Ольга подчеркнула, что на Новый год всегда собирается большая и дружная семья. Все вместе наряжают елку, поют песни, вспоминают самые смешные случаи из прошлого. А ближе к полуночи загадывают желания и чокаются бокалами шампанского.

Ранее Бузовой предсказали громкое событие в 2025 году.

