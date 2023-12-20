Бузова, Волочкова, Успенская: звездные разведенки бросились на поиски шейхов

В этот вечер на модной премии в центре столицы обещали арабских шейхов. Москвичи и москвички, чувствуя, что наклевывается шанс найти богатого мужа, всеми правдами и неправдами пытались попасть в бывший Ritz, который теперь просто Carlton

В дело, прямо по Булгакову, шли "мольбы, угрозы, кляузы, доносы, два обещания покончить жизнь самоубийством и одно признание в тайной беременности". В итоге в холле отеля от пайеток, фальшивых бриллиантов, потускневших стразов рябило в глазах.

Когда-то на этом месте была главная точка у работавших за валюту девушек низкой социальной ответственности – гостиница "Интурист". И на мгновение показалось, что хотя это логово разврата давно снесено, но уже ставшие старушками по паспорту, но омоложенные хирургами куртизанки все еще наведываются сюда по привычке. Теперь это считается "светским выходом на гламурное мероприятие". С накладными ресницами, волосами и ногтями, разодетые под Барби. Но разве можно осуждать одиноких женщин за желание быть красивыми!.. "В этой жизни как умеешь, так и вертишься", – как пела четырежды разведенная Ирина Аллегрова.

Правда, в 18 часов, когда начали собираться сливки и яйца общества, при входе в бальный зал еще кипела работа – сотрудники спешно сбивали и натягивали баннер со спонсорскими логотипами. Что-то долго не получалось, но жаждущих внимания, софитов и камер красавиц и красавцев это не смущало – после пары стаканов халявного шампанского, заполированного органической водкой, гости начинали позировать прямо на фоне столярных работ. Чего время терять, соцсети сами себе контент не снимут! А светские фотографы удивленно шептали друг другу: "Кто это?"

Узнаваемые лица стали появляться часа через полтора. Анна Калашникова, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Любовь Успенская, певица Зара – всех их объединяет трудная женская доля. Каждой нужен шейх, каждая мечтает услышать: "О, рахат-лукум моих глаз, о, щербет моего сердца!" Поэтому не прийти на премию знаменитые красавицы не могли, хотя погода за окном не благоволила к романтике.

Несмотря на зимний дождь и гололед, тут были 18-сантиметровые шпильки, прозрачные платья без белья, выскакивающие из декольте арбузоподобные бюсты – каждая гостья показала, как щедро одарила ее природа. Иные были одеты так, как раньше было невозможно раздеться. Но кто чем собирался очаровывать шейхов, то это и выставил на всеобщее обозрение. Ну не умом же прельщать мужиков, в самом деле.

Попутно решались важные вопросы – как сесть за накрытый яствами и питиями стол в банкетном зале, куда приглашают не каждую нимфу, как отхватить подарок, который не положен, как "пильнуть селфи" с Кристиной Орбакайте, которая к контактам не расположена, и как не упустить Андрея Малахова, который "точно должен помнить знакомство в Тюмени в 2002 году".

А в зале в это время грянула музыка – Артур Пирожков открыл церемонию, где надо было вручить призы в более чем полусотнях номинаций. Награждали меховые фабрики, косметические салоны, бани и лучшие музыкальные шоу страны заодно уж. Оказалось, что лучшее шоу было у Зары. Все недоуменно переглянулись и вспомнили, что певица когда-то была невесткой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. А где-то нервно грыз ногти Киркоров, оставшийся за бортом с его концертами за 5 миллионов долларов!

Иконой стиля, царицей гламура, королевой вкуса назвали 69-летнюю Любовь Успенскую с ее знаменитыми на весь мир губоньками. Она пришла с дочкой, а заодно и с концертным директором, которого назвали лучшим в стране – тоже не зря пришел. И потекли в звездные руки пакетами с подарками – вином, БАДами, шампунем "Лошадиная сила", кремом для ног, мылом для рук. Ведь надо сиять снаружи и изнутри, а то вдруг шейх какой клюнет.

Но время шло, а никаких богатых арабов не появлялось. Сергей Зверев уже истомился. Он нервно стучал высокой платформой, путался в ползущих по полу явно не по размеру брюках-клеш и грозился ночевать тут в номерах с видом на Кремль. Мол, куда я в таком виде пойду – пацаны на улице или засмеют, или побьют. Ставший томным вечер рисковал стать для поющего 60-летнего парикмахера напрасной тратой санкционного макияжа.

Номера в этом отеле стоят от 57 тысяч до 2 миллионов рублей в сутки. Хотя та же Кристина Орбакайте вполне могла бы довести Сергея – их дома стоят почти друг напротив друга в районе 1-й Тверской-Ямской улицы.

Кристина, впрочем, торопилась. То ли на самолет в Америку, то ли боялась, что настырные журналисты пристанут и начнут спрашивать про признанного иноагентом очередного отчима, про живущую в Израиле мать, про отношение к текущим событиям. Певица в последнее время если что-то и говорит на людях, так только про качество покрытия сцены – было скользко или комфортно выступать. И эти скупые признания ловятся как откровения бабы Ванги.

Зато Анна Калашникова была бы и рада сказать все, что есть, и чего нет, но особым спросом в этот вечер не пользовалась. Она все не уходила с красной дорожки – изгибалась, улыбалась, позировала, складывала руки в сердечки, просила всех "поддержать новогодний трек" и представляла себя, видимо, Мадонной или Мэрилин Монро. В итоге чуть ли не силой пришлось уводить ее подальше от любимых камер и вспышек.

Кто-то пустил слух, что должен быть сам Киркоров. Мол, сейчас доснимет клип и приедет. Но время близилось к полуночи, поглощенные креветки и икра уже успели покинуть организмы гостей и начать путешествие по трубам, а Король все не шел. Не было и заветных шейхов.

С банкетных столов как-то вдруг начали исчезать бутылки дорогой водки. А в фойе стал сильнее ощущаться запах запрещенного мефедрона. При употреблении этого вызывающего зависимость психостимулятора, который в тусовке называют "мяу", человек чувствует кратковременный прилив энергии и мотивации, испытывает эйфорию, но не чувствует стыда. Краски кажутся ярче, звуки – громче, сексуальное возбуждение и любовь ко всем вокруг – сильнее.

А главное, от огорчения, что с Киркоровым да шейхами не свезло, не осталось и следа. Спустившаяся на город ночь заиграла новыми красками.