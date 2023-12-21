Конец карьеры: парапсихолог предсказала Бузовой громкое событие в 2025 году

Певицу ждут личностные потрясения

Парапсихолог Николетта Антипова предрекла счастье в личной жизни Ольги Бузовой. Ставшая лауреатом "Песни года" звезда станет наконец матерью – и случится это, по словам эксперта, уже в начале 2025-го.

Об отце малыша можно только догадываться. Впрочем, круг существенно снижается: парапсихолог утверждает, что им станет один из давних знакомых Ольги, широко известный публике.

До этого момента Бузова переживет колоссальные перемены, которые ее подготовят к материнству. В 2024-м случится громкий поворот в ее карьере. Приоритеты сместят в пользу семьи и личной жизни, и публичность певицы будет постепенно гаснуть – поющая ведущая даже на некоторое время приостановит свою профессиональную деятельность.





"Также ближайшем времени ее ждет большой конфликт с мужчиной. Вижу несправедливость и слезы Ольги", – высказалась Николетта о будущем певицы.

Кстати, не так давно Ольга рассказала, что связывает ее с харизматичным телеведущим Дмитрием Нагиевым.