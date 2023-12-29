"Не обморок": что на самом деле произошло с Цыгановой у Кремля

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Вика Цыганова пошла на поправку, об этом рассказал ее муж Вадим. Он сообщил, что обморок был незначительным и уже все хорошо. Также супруг звезды отметил, что сомневается, что Виктория перенесла именно обморок, он считает, что у нее произошел нервный срыв.
"Это был, может быть, даже не обморок, а состояние, когда сдают нервы", — рассказал он, что произошло на самом деле.
Вика Цыганова сильно напугала своих поклонников и родных, когда упала в обморок у стен Кремля. Это произошло после спектакля для детей из Донбасса. По словам Вадима Цыганова, артистка хотела вручить маленьким зрителям подарки, но охрана начала выгонять всех из зала и кричать об окончании времени.
По мнению супруга Вики, именно поэтому артистка перенервничала и лишилась чувств. Также Вадим отметил, что присутствовавший на мероприятии академик Дерябин попросил охрану дать им немного времени, чтобы вручить подарки детям, но стражи не хотели даже слушать.
Конфликт не удалось уладить спокойным диалогом