"Не обморок": что на самом деле произошло с Цыгановой у Кремля

"Не обморок": что на самом деле произошло с Цыгановой у Кремля
Вика Цыганова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вадим Цыганов звезды раскрыл неожиданные подробности

Вика Цыганова пошла на поправку, об этом рассказал ее муж Вадим. Он сообщил, что обморок был незначительным и уже все хорошо. Также супруг звезды отметил, что сомневается, что Виктория перенесла именно обморок, он считает, что у нее произошел нервный срыв. 

"Это был, может быть, даже не обморок, а состояние, когда сдают нервы",  —  рассказал он, что произошло на самом деле. 

Вика Цыганова сильно напугала своих поклонников и родных, когда упала в обморок у стен Кремля. Это произошло после спектакля для детей из Донбасса. По словам Вадима Цыганова, артистка хотела вручить маленьким зрителям подарки, но охрана начала выгонять всех из зала и кричать об окончании времени. 

По мнению супруга Вики, именно поэтому артистка перенервничала и лишилась чувств. Также Вадим отметил, что присутствовавший на мероприятии академик Дерябин попросил охрану дать им немного времени, чтобы вручить подарки детям, но стражи не хотели даже слушать. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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