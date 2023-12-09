"Пошлость": Цыганова отказалась смотреть новогодние шоу на ТВ

"Пошлость": Цыганова отказалась смотреть новогодние шоу на ТВ
Вика Цыганова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Певица считает, что "Голубой огонек" изменился к худшему

Исполнительница хита "Гроздья рябины" Виктория Цыганова уверена, что "Голубой огонек" за последние пару десятилетий поменялся к худшему. По ее словам, уровень исполнителей заметно снизился, поэтому смотреть программу она не станет.

Певица считает, что ничего нового в передаче нет и она изжила себя, а артисты служат прибыли, но не таланту. По ее словам, сегодняшние певцы научились орать и петь, но не умеют взять за душу. Цыганова сообщила, что вместо традиционного новогоднего концерта включит передачу поинтереснее, чтобы не нервничать и не разрушать душу.

"Я не буду смотреть эту пошлость", – отметила артистка.

Певица и композитор считает, что время изменилось, и передача должна была тоже измениться, взять новый формат. Возможно, сделать акцент на происходящее сегодня, приглашать военных и их семьи. В любом случае, по мнению Цыгановой, главный признак по-настоящему одаренных артистов – умение в хорошем смысле шокировать людей своим даром и мастерством.

Возможно, Вика Цыганова не смотрела "Голубой огонек" на канале "Россия", который прошел в упоминаемом ею формате – с участием Героев России, волонтеров, военкоров и жителей Донбасса.

Ранее мы писали, что Вика Цыганова призналась в своем ночном общении с SHAMANом.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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