Цыганова рухнула в обморок возле Кремля

Цыганова рухнула в обморок возле Кремля
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артистка не выдержала накала

Певица Виктория Цыганова приняла участие на важном мероприятии в Кремле. Артистку пригласили туда, чтобы вручить подарки детям, которые приехали в Москву на новогодние гуляния. Однако в какой-то момент все пошло не по плану – передать презенты так и не удалось.

Сообщается, что как только дети окружили артистку, начали вручать сувениры, на месте образовалась невероятная давка. К процессу подключилась охрана, которая стала разгонять толпу и выгонять всех на улицу. Участники просили дать им возможность порадовать детей, но в итоге в здании попросту выключили свет и вызвали полицию.

Как рассказал супруг, из-за этого Цыганова рухнула в обморок прямо возле Кремля. 

"Она же пришла с благой целью – сказать добрые слова детям. А получилось так, как получилось", – говорит Вадим Цыганов.

Фото: кадр видео "Московский комсомолец"

Мужчину возмутило, что раздать подарки детям в Кремле оказалось нельзя, а танцевать на кресте – можно.

Ранее Виктория Цыганова заявила, что отказывается смотреть новогодние шоу на ТВ из-за их пошлости.

Источник: Московский комсомолец
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