"Уже расстались": Буланова рассказала о связи Семенович со своим молодым мужем

Певица призналась, что такого не ожидала

Татьяна Буланова в интервью призналась, что в их с мужем отношениях замешана Семенович. По словам певицы, именно Анна познакомила ее и Валерия Руднев. Произошло все в Санкт-Петербурге, когда девушки приехали на концерт. Тогда Семенович состояла в отношениях с неким Григорием, приятелем нынешнего мужа Татьяны Булановой.

“Он и сейчас друг Валеры, просто они с Аней уже расстались. И вот нас решили свести, хотя никто не ожидал, что так у нас получится”, — поделилась в интервью актриса.

Татьяна вспомнила, что в тот день не собиралась ни с кем знакомиться и тем более заводить отношения — она просто надеялась провести время с подругой. Но так случилось, что встретила свою судьбу.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились летом этого года. Артистка даже решилась изменить свою фамилию, что большая редкость для звезд. Кроме того, исполнительница хита “Мой ненаглядный” мечтает родить своему возлюбленному детей.

Ранее в сети появилось видео Анны Семенович без стройнящих фильтров, которое повергло в шок фанатов.