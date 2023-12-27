"Уже расстались": Буланова рассказала о связи Семенович со своим молодым мужем

"Уже расстались": Буланова рассказала о связи Семенович со своим молодым мужем
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица призналась, что такого не ожидала

Татьяна Буланова в интервью призналась, что в их с мужем отношениях замешана Семенович. По словам певицы, именно Анна познакомила ее и Валерия Руднев. Произошло все в Санкт-Петербурге, когда девушки приехали на концерт. Тогда Семенович состояла в отношениях с неким Григорием, приятелем нынешнего мужа Татьяны Булановой. 

“Он и сейчас друг Валеры, просто они с Аней уже расстались. И вот нас решили свести, хотя никто не ожидал, что так у нас получится”,  —  поделилась в интервью актриса. 

Татьяна вспомнила, что в тот день не собиралась ни с кем знакомиться и тем более заводить отношения  —  она просто надеялась провести время с подругой. Но так случилось, что встретила свою судьбу. 

Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились летом этого года. Артистка даже решилась изменить свою фамилию, что большая редкость для звезд. Кроме того, исполнительница хита “Мой ненаглядный” мечтает родить своему возлюбленному детей. 

Ранее в сети появилось видео Анны Семенович без стройнящих фильтров, которое повергло в шок фанатов.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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