Честное видео Семенович без стройнящих фильтров напугало народ

Снятый участником корпоратива ролик ошеломил поклонников звезды фигурного катания

Звезды и соцсети давно стали неразрывными понятиями. Не секрет, что некоторые знаменитости выкладывают свои фото тщательно обработанными, делая себя стройнее, моложе и изящнее. На ретуши "попалась" и бывшая фигуристка Анна Семенович. Подписчики привыкли видеть ее на фотографиях в блоге намного более стройной и удивились, просмотрев видео.

Недавно в Сеть попал ролик с корпоративной вечеринки, где выступала и Семенович. Одетая в будничный наряд – свитер и джинсы, звезда спела композицию из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". Кто-то из присутствующих снял ее выступление и выложил как есть, без применения фильтров. Для многих стало шоком, что Анна далеко не худышка, как могло показаться тем, кто просматривал фото и видео на ее странице в соцсетях.

Звезда фигурного катания нередко обсуждает с поклонниками диеты и методики ухода за фигурой, но на видео с вечеринки она выглядит человеком, далеким от ограничений в еде. Сама Семенович не страдает от своих лишних килограммов и постоянно говорит, что любит себя как есть, с пышными формами. Кроме того, звезда уверена, что сексуальность и харизма никак не связаны с весом или внешностью, и они либо есть, либо нет.

Кто-то из пользователей высказался, что это была злая шутка – показать знаменитость как есть, без стройнящих фильтров. Другие заметили, что несмотря на упитанную фигуру, звезда выглядит счастливой и умиротворенной.

Ранее мы писали о банных утехах, которым время от времени предается Анна Семенович.

