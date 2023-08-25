"Объявляю вас мужем и женой": счастливую Семенович сняли в московском ЗАГСе

Певица трепетала от волнения

Российская певица и блогер Анна Семенович в свои 45 лет остается на пике популярности благодаря соцсетям, откровенным снимкам и новостями о личной жизни. Звезда активно ведет свой аккаунт и общается с поклонниками. Многие поддерживают ее и желают поскорее найти свое личное счастье, ведь в свои 45 лет Семенович так и не вышла замуж и не родила детей.

Тем не менее, бывшая солистка "Блестящих" спешит раздавать советы подписчицам, а недавно и вовсе лично поучаствовала в бракосочетании. Семенович поработала свадебном регистратором в московском ЗАГСе и сама поженила аж 12 пар в рамках Московского урбанистического форума. Не забыла Анна Семенович и свою главную профессию. Она исполнила песню для молодоженов.

"Это такая благостная миссия: соединять влюбленные сердца. Особенно знаете слово "Я объявляю вас мужем и женой". Я безумно волновалась", — призналась Анна Семенович.

Артистка добавила, что для вступления в брак нет какого-то особенного времени, это можно делать в любом возрасте, ведь любви все возрасты покорны. После работы в ЗАГСе Семенович поймала свадебный букет и сообщила, что выходит замуж, сообщает Пятый канал.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анна Семенович решилась на интимную процедуру.