"Приняла решение развестись": Буланова выступила с заявлением

"Приняла решение развестись": Буланова выступила с заявлением
Кадр: YouTube.com
Артистка рассказала, что была в браке несчастной

Летом 2023 года Татьяна Буланова снова вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, которого артистка называет любовью всей своей жизни. Сейчас в браке знаменитость невероятно счастлива, хотя так было не всегда.

В недавнем интервью Юлии Меньшовой Буланова вспомнила, как была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. Супруги расстались настолько плохо, и до сих пор друг о друге отзываются со скованностью и пренебрежением. При этом артистка считает, что иногда в жизни нужно решиться на что-то важное, сломать существующие устои, чтобы освободиться и начать жить свою лучшую жизнь, хотя это бывает тяжело.

"Когда я приняла решение развестись со своим вторым мужем, я очень долго к этому шла", – призналась звезда.

При этом Буланова отметила, что сейчас она понимает, что отношения испортились не по ее вине. Певица могла терпеть проблемы, и тогда она до сих пор была бы в отношениях с Радимовым. Но в какой-то момент пришлось принять сложное решение, чтобы избежать страданий.

"Я горжусь тем, что все-таки взяла себя в руки, приняла это решение и развелась", – выступила она с заявлением.

Певица уверяет, что по своей природе является довольно ленивым человеком, даже в некоторой степени ведомым, поэтому с трудом может решиться на что-то. Но с годами поняла, что иногда риск является оправданным.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, как она встретила своего молодого мужа. По словам артистки, в этом ей помогла Анна Семенович, которая была знакома с Рудневым.

Источник: YouTube
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