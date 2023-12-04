"В ней что-то потерялось": Буланова высказалась о браке Валерии с Пригожиным

Певица считает, что второй муж изменил Валерию не в ту сторону

Алла Перфилова известна стране как Валерия. Певица замужем второй раз и оба ее супруга продюсеры. Многие уверены, что второй брак раскрыл артистку как личность и звезду, однако не все с этим согласны. Например, критически к влиянию второго мужа относится коллега по сцене Татьяна Буланова.

В первый раз Валерия вышла замуж за продюсера Александра Шульгина. В период этого брака в ее репертуар вошли такие хиты, как "Рига – Москва", "Самолет", "Метелица", "Таю" и другие, полюбившиеся российским зрителям. Он же стал отцом ее троих детей – Анны, Арсения и Артема. Однако оказалось, что идеальная семейная жизнь была лишь маской и Шульгина разоблачили как домашнего тирана.

После этого Валерия вышла за Иосифа Пригожина, и эта свадьба долго обсуждалась в звездной тусовке. В искренность чувств и крепость брака мало кто верил. Многие считали, что эта свадьба была ради пиара и финансовой выгоды – ведь после развода с Александром Шульгиным Перфилова осталась без копейки денег, не имела работы, зато на руках трое маленьких детей.

Пригожин появился как палочка-выручалочка и спас Аллу от проблем. Однако, несмотря на все слухи и сплетни, пара вместе почти 20 лет. За это время смолкли даже самые яростные скептики. Помощь Пригожина как мужа и продюсера вернула Валерию на сцену, хотя ей предрекали забвение как артистке. И тем не менее, назло всем, кто не верил, Валерия снова засверкала на эстрадном небосклоне. И сегодня она так же популярна, как и четверть века назад.

Но до сих пор находятся те, кто считает, что с Шульгиным Валерия как певица была ярче и интереснее. Например, в этом уверена Татьяна Буланова.



"С Шульгиным у Валерии была загадка, а с Пригожиным в ней что-то потерялось", – заявила она в фильме Муз-ТВ.



Не исключено, что подобная критичность обусловлена конфликтом самой Булановой и Пригожина. Некогда он устраивал концерты певицы в столице и у них были финансовые недопонимания. В итоге без прибыли остались оба.

Как бы то ни было, а двадцать лет семейная лодка Валерии и Пригожиных на плаву и есть все шансы, что так будет и дальше, ведь они явно любят друг друга. Иосиф рассказывал, что влюбился в Валерию с первого взгляда и это изменило его полностью.

Ранее мы писали, что Иосиф Пригожин задумался о пополнении в семье, рассматривая детскую коляску.

