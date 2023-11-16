Счастливый Пригожин намекнул на прибавление в семье

Счастливый Пригожин намекнул на прибавление в семье
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Продюсер показал детскую коляску и сделал заявление о ребенке

Иосиф Пригожин и Валерия женаты почти 20 лет, но общих наследников у них нет. В первые годы им хватало детей от предыдущих браков (трое детей у певицы от Александра Шульгина, трое у Пригожина от двух бывших жен Елены и Лейлы). Но все же пара не исключает шансов заиметь общего малыша.

Фото: социальные сети

Недавно Пригожин опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию шикарной детской коляски от популярной автомобильной компании, и написал, что такой стильный "детский транспорт" пробуждает у него желание снова стать папой.

"После того как увидел такую коляску, задумался над малышом", – подписал фото продюсер.

Поклонники заволновались: по сути, желание Иосифа Пригожина не такое и фантастическое, если вспомнить пример бывшей жены Федора Бондарчука, ставшей матерью в 54 года. Это было не так уж трудно, ведь журналистка не сама носила ребенка, а, как и несколько других знаменитостей, воспользовалась суррогатным материнством.

Так что никто не мешает Пригожину и Валерии последовать примеру Светланы и вновь стать родителями. А пока они вполне могут примерить роль бабушки и дедушки: Валерии подарил внучку сын, а Пригожину – дочь.

Ранее мы писали, что Пригожин уверен в том, что россияне встретят Пугачеву с восторгом, если та решит вернуться.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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