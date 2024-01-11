Невозможно не влюбиться: молодая бабушка Никиты Михалкова потрясла красотой

Ею хочется любоваться бесконечно

Род актера и режиссер Никиты Михалкова – старинный, уважаемый и знатный. Отец – поэт и сценарист, лауреат Сталинских премий Сергей Михалков. Мать – поэтесса, писательница и переводчица Наталья Кончаловская. В свою очередь, ее мать – Ольга Сурикова, старшая дочь прославленного художника Василия Сурикова. Получается, что по женской линии она – бабушка 78-летнего Никиты Михалкова.

В сентябре 1887 года в Москве, в доме Кузьмина на Смоленском бульваре, где в том время жила семья Суриковых, художник начал работу над портретом старшей дочери. "Пишу я дома Олин портрет в красном платье, в котором она была в Красноярске", – говорил живописец. Этой работой, ставшей воплощением семейного благополучия и уюта, завершился самый счастливый период в жизни Сурикова, за которым последовали смерть жены, депрессия и творческий кризис.

В эту милую девочку на картине невозможно не влюбиться. Зимой 1888 года портрет экспонировался на XVI выставке Товарищества передвижников. А сейчас красивую бабушку Михалкова любители живописи могут увидеть в центре Санкт-Петербурга. Ее портрет из собрания Третьяковкой галереи украшает грандиозную выставку "К 175-летию со дня рождения Василия Сурикова", которая 1 декабря прошлого года открылась в Русском музее. Ольга Васильевна запечатлена на картине еще совсем молодой и потрясает красотой. Ей было суждено прожить 70 лет и умереть в 1958-м.