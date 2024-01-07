Как Михалков помог семье воевавшего с ним Рязанова: Садальский раскрыл правду

Как Михалков помог семье воевавшего с ним Рязанова: Садальский раскрыл правду
Никита Михалков. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Киномэтр пошел навстречу семье режиссера, с которым вел вражду

После того, как Никита Михалков нелестно отозвался о творчестве покойного Эльдара Рязанова, назвавшего его работы "не настоящим кино", в светских хрониках начала активно обсуждаться тема непростых отношений двух мэтров. Дочь Рязанова позднее заявила, что воздержится от комментариев – так как не желает материться.

Актер Станислав Садальский рассказал, что и Рязанов не самыми добрыми словами отзывался о Михалкове. Однако именно его семья обратилась к Никите Сергеевичу, когда создателя народных советских комедий нужно было похоронить на Новодевичьем кладбище. И Михалков оказал помощь, о чем Ольга Рязанова не стала вспоминать у Андрея Малахова.

Впрочем, Стас же посчитал, что родные нарушили завещание Рязанова. Тот желал быть погребенным вместе с супругой Ниной Скуйбиной, с которой счастливо прожил три десятка лет. И Рязанов добился того, чтобы умершую в 1994 году супругу, у которой не было никаких званий, похоронили на Новодевичьем. А родным завещал, чтобы его однажды положили вместе с возлюбленной. Придумал даже соответствующий памятник.

"На одной части выбил имя Нины, на втором когда-то должно было появиться имя", – рассказал артист.

Однако его воля не была исполнена. Супруга Рязанова Эмма связалась с Михалковым, попросив помочь того с местом. Никита Сергеевич похлопотал – однако похоронили Рязанова на другом месте. Впрочем, намерения Эммы были ясны: тоже желала лежать на том же кладбище. А супруга она любила и берегла.

Горькая ирония – Рязанов при жизни не принимал совершенно ничего от Михалкова, даже в самые трудные моменты, вспоминает Садальский.

Фоторепортаж
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Источник: Livejournal ✓ Надежный источник

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