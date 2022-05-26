"Мы стараемся": Ковальчук с мужем готовятся к пополнению в семье

"Мы стараемся": Ковальчук с мужем готовятся к пополнению в семье
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездные исполнители уже воспитывают дочь Амелию

Знаменитые российские артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются одной из показательных пар в отечественном шоу-бизнесе. Влюбленные души не чают друг в друге и маленькой дочке Амелии. Идиллия в семействе подтолкнула звезд к тому, чтобы подумать о его расширении.

В беседе с корреспондентами "Пятого канала" счастливые знаменитости признались, что уже в самое ближайшее время Юлия может забеременеть. По понятным причинам точно спрогнозировать рождение малыша невозможно. Однако звездные родители делают все необходимое для расширения семьи.

Впрочем, Алексей с Юлией подчеркнули, что не зацикливаются на рождении второго ребенка. Влюбленные продолжают наслаждаться жизнью и друг другом, но будут очень рады, если членов их семьи станет больше.

"Мы будем стараться. Мы думаем, мы стараемся", – сообщили артисты.

Юлия рассказала, что четырехлетняя дочь Амелия частенько поддерживает отца и вместе с ним по-настоящему троллит маму-певицу. Так что появление еще одного малыша может уравновесить баланс сил.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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