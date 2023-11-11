Почему Ковальчук не оставляет мужа наедине с детьми

Чумаков никогда не сидит один с наследниками

Известная певица Юлия Ковальчук рассказала, как справляется с заботой о наследниках. Оказалось, что звездный муж звезды певец Алексей Чумаков никогда не сидит один дом с их детьми.



Артистка подчеркнула, что благоверный легко справляется с любыми задачами по уходу за наследниками, однако, к счастью, у пары есть достаточно помощников, которые могут взять на себя нелегкую ношу приглядывать за малышами, когда родители занимаются своими делами.

"Алексей не остается один, потому что у нас есть помощники, есть родители рядом", – передает слова певицы "Пятый канал".