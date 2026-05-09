Светлаков вспомнил отречение Цекало от друзей: "Саша самоликвидировался"

Шоумен не встретил поддержки от близких

Александр Цекало и Сергей Светлаков некогда были не просто коллегами по "Прожекторпэрисхилтон", а близкими приятелями. Вместе с Гариком Мартиросяном и Иваном Ургантом они составляли тесный мужской круг. Однако после того как продюсер развелся с Викторией Галушкой и женился на 30-летней Дарине Эрвин, все изменилось.

По словам Светлакова, друзья не смогли сразу принять новый жизненный уклад товарища. Тот же, в свою очередь, обиделся на недостаток энтузиазма с их стороны. Результат – полное прекращение общения.

"Саша самоликвидировался. У него произошли личные изменения, и мы как-то не поддержали его. Ему было обидно, и он удалился из всех наших общих чатов", – поделился шоумен в интервью Надежде Стрелец.

Светлаков уточнил, что конфликта как такового не было – просто Александр решил, что с прежним окружением ему больше не по пути. Сейчас Цекало живет в США. Экс-друзья надеются, что когда-нибудь он вернется.

Бывшая супруга продюсера Виктория Галушка (сестра Веры Брежневой) перебралась в Латвию и подала на Цекало в суд. Она требует 50 миллионов рублей на содержание двоих детей и еще 30 – на себя. По данным представителей артиста, женщина запретила ему видеться с наследниками и настроила их против отца.