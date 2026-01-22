Экс-жена Цекало скрылась в Латвии и требует от продюсера огромные алименты

Раскрыто местонахождение экс-жены Цекало, требующей от него огромные алименты
Фото: АГН Москва
Виктория продала рублевский особняк, оставленный мужем, и покинула Россию

Бывшая супруга Александра Цекало и сестра Веры Брежневой Виктория Галушка перебралась в Латвию из Москвы. Там, выяснили журналисты, она снова вышла замуж, а ныне требует от него экс-супруга алименты – как на содержание детей, так и средства на себя лично. Сам шоумен давно живет с Дариной Эрвин, продюсируя в РФ крупные проекты.

В Москве Александр оставил Галушке и двоим детям особняк на Рублевке, исправно выплачивая щедрые алименты (который она продала). Сама Галушка не афишировала свою жизнь после развода с продюсером. Против Цекало был подан иск – бывшая жена требовала 50 млн рублей на детей и 30 млн на себя лично.

Представители Цекало говорят, что Галушка запретила тому видеться с детьми. Александр не видел их на протяжении нескольких лет. Виктория уехала из России и принялась настраивать детей против отца, параллельно требуя от него космические суммы.

Виктория тщательно скрывает свое местонахождение в Латвии. А доверенность на судебного представителя оформила в Риге. По ряду данных, она недавно вышла замуж.

Ранее сообщалось, что Галушка получила от Цекало уже 21 млн рублей в виде выплат по алиментам.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
