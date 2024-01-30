Что известно о гражданстве Цекало: есть ли у него украинский паспорт

Уехавший в Америку продюсер прилично зарабатывает

Бывший солист кабаре-дуэта "Академия" Александр Цекало, уехавший в США, по-прежнему вызывает большой интерес у экс-сограждан. Еще во время их совместной деятельности с Лолитой Милявской необычная парочка пользовалась популярностью. Но в конце концов супруги развелись, Цекало женился на Виктории Галушке. Но и этот брак разрушился. Позже продюсер переехал жить в Соединенные Штаты Америки.

Знаменитость не стал почивать на лаврах, проедая накопления, а продолжил работать. И по последним данным, под его началом в России функционируют семь компаний, производящих кинопродукт. И довольно успешно.

Фирма "Среда" – одна из самых удачных у Цекало. За прошлый год она заработала почти два миллиарда. Это значит, что продюсер создал проекты, зацепившие зрителя и собирающие хорошую кассу. А стало быть, и его собственная прибыль получается вполне приличной.



Однако на этом вопросы сограждан к эмигранту не исчерпываются. Так, например, в последнее время все чаще обсуждается вероятность наличия украинского паспорта у поселившегося в Соединенных Штатах Америки богатого Александра Цекало. Пока подтверждения этой информации нет. Но российский паспорт у него есть точно – как сообщают источники, это даже задокументировано.

Ранее мы писали, что Александр Цекало, бывший некогда супругом сначала Лолиты Милявской, а затем сестры Веры Брежневой Виктории Галушки, продал свой подмосковный особняк в элитном поселке, умудрившись не потерять в деньгах.

