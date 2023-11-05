Молодая жена Цекало неожиданно выступила в поддержку Израиля

Молодая жена Цекало неожиданно выступила в поддержку Израиля
Александр Цекало. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Звезда совершила политический жест, считают в СМИ

Российская блогерша, супруга известного комика Александра Цекало Дарина Эрвин нередко выкладывает в социальные сети кадры со своей личной жизнью. Красотка нередко признается, что счастливы в браке с шоуменом.

Не так давно пара улетела в Штаты, где у них имеется большой дом. В соцсетях Дарина рассказала, что сделала новый маникюр – со звездой Давида, что многие медиа рассмотрели как выражение поддержки Израилю.

На новый маникюр блогерши обратила внимание журналистка Ксения Собчак – а следом и остальные.

Фото: соцсети

Впрочем, до этого Дарина никак не комментировала политические события в мире. В большей степени публику волновали ее откровенные фото в соцсетях – и причины, по которым именно на нее пал взгляд Цекало. Впрочем, удивляться тут нечему: 32-летняя уроженка Казахстана может похвастаться отменной модельной внешностью.

Ранее мы рассказывали, почему актер из "Следа" Евгений Кулаков отказался возвращаться в родную Россию. Ныне он проживает вместе с семьей в Израиле и не желает менять место жительства, несмотря на войну в регионе.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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