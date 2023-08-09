В последнее время о знаменитости ничего не слышно

Александр Цекало практически перестал выходить в свет после того, как женился на Дарине Эрвин и переехал в США. Чем сейчас он занимается и где находится до конца неясно – его супруга не распространяется об их личной жизни в соцсетях, а артист не любит сидеть в интернете, отдавая предпочтение профессии кинодела.

Сейчас стало известно, что родившийся в Киеве Цекало продолжил работать в России вопреки СВО. Знаменитость постоянно выпускает собственные проекты для различных российских площадок, где выступает в качестве продюсера.

К примеру, в 2022-ом году у него вышло в свет пять проектов для российских онлайн-кинотеатров. Это "Бег улиток", "Нулевой пациент", "Химера", "Переговорщик", Замерзшие". В 2023-ем году он уже успел выпустить "Райцентр" и "Разрешите обратиться". К выходу также планируется сериал "Контакт", где Цекало выступил одним из генеральных продюсеров.

С начала российской спецоперации артист не высказывал никаких политических предпочтений, несмотря на то, что с обеими странами его связывают крайне близкие отношения. Также он старается не появляться лишний раз на публике. В последний раз Цекало видели в конце апреля в американском продуктовом магазине, где он обматерил свою поклонницу.