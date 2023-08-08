"Если я окажусь в коме": жена Цекало обратилась к фанатам со странной просьбой

"Если я окажусь в коме": жена Цекало обратилась к фанатам со странной просьбой
Фото: соцсети
Красотка решила пошутить, но поняли немногие

Супруга Александра Цекало изрядно удивила публику, к которой обратилась с нестандартной просьбой. В социальных сетях появились тревожные слухи о состоянии здоровья красотки.

В социальных сетях Дарина вдруг попросила поклонников смазать губы вазелином – если однажды такая необходимость настанет.

"Если я когда-нибудь окажусь в коме", – уточнила Эрвин на своей странице в социальных сетях.

Вместе с обращением Дарина опубликовала фотографию, по которой, впрочем, и не скажешь, будто ей требуется какая-то помощь. Красива, как и всегда: художница сорвала сотни восторженных комментариев и лестных комплиментов в свой адрес.  А некоторые оценили нестандартную шутку красотки.

Фото: соцсети

А не так давно телеведущий, вдовец покойной Жанны Фриске поделился давней историей, которую все стыдится вспоминать: на сцене он отпустил злобную шутку в адрес Цекало. "Некорректно и неостроумно", как уточнил стыдливо сам Дмитрий позднее журналистам. По счастью, Александр оказался достаточно незлобивым и уверенным в себе человеком, чтобы не обращать на это никакого внимания.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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