Выставили посмешищем: Цекало жестко унизили прямо со сцены

Выставили посмешищем: Цекало жестко унизили прямо со сцены
Александр Цекало. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитый продюсер оказался в неловком положении

Было время, когда шоумен считался одним из самых востребованных ведущих в России – как на телевидении, так и на различных крупных мероприятиях. Однако сейчас экс-супруг сестры Веры Брежневой живет за границей со своей новой молодой женой. И в проектах на родине Александр Цекало больше не мелькает. 

В последнее время о продюсере чаще вспоминают в ключе его нынешней возлюбленной Дарины Эрвин, которая любит щеголять в откровенных нарядах и публиковать довольно пикантные фотографии. Но на днях у публики появился новый повод для обсуждений – свежее интервью Дмитрия Шепелева, в котором он вспомнил один неприятный момент из прошлого. 

Говоря о своей карьере на телевидении, возлюбленный покойной Жанны Фриске поделился историей, за которую ему до сих пор стыдно. Однажды знаменитый ведущий жестко унизил Александра Цекало прямо со сцены, пустив в его адрес злостную шутку на глазах у публики. 

"Я не помню дословно, но я понимаю, что она была некорректная, неостроумная и очень агрессивная", – поделился Дмитрий Шепелев. 

Очевидно, что перед людьми своего опытного коллегу он выставил посмешищем. И сделал это телеведущий, чтобы привлечь внимание к себе, ведь на фоне прославленного продюсера он чувствовал себя неуверенно. Как рассказал Дмитрий Шепелев, к счастью, конфликта из-за этого с Александром Цекало не возникло.

Стоит отметить, что сейчас Дмитрия Шепелева можно видеть на экране реже. Ранее "Утро.ру" писало о том, чем занимается отец ребенка Жанны Фриске. 

Источник: YouTube-канал Влада Аганова ✓ Надежный источник
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