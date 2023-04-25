Цекало обматерил поклонницу после просьбы об автографе

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Известный российский шоумен Александр Цекало ныне проживает в Лос-Анджелесе. Телеведущий решил закупиться в местном супермаркете, где встретил поклонницу – повел себя с ней артист совершенно неожиданным образом.
Девушка попросила Александра и его супругу дать автограф. Дарина Эрвин одарила ту милой улыбкой. А вот самому Саше сразу что-то не понравилось, пишут в телеграмм-каналах.
По непонятной причине Цекало взбесился и начал материть девушку. А что стало причиной его раздражения – непонятно.
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