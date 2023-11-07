Бежавший в США Цекало живет на российские деньги - СМИ

Как сейчас живет уехавший несколько лет в Америку бывший муж Лолиты Милявской

Александр Цекало, актер, сценарист и шоумен наиболее известен россиянам по кабаре-дуэту "Академия" и ряду телепередач. Четыре года назад он вместе с четвертой женой эмигрировал в Соединенные Штаты.

В 1985-м Цекало и Лолита Милявская придумали кабаре-дуэт "Академия". У них вспыхнул роман, но поженились артисты только через 14 лет. Вскоре Цекало занял должность исполнительного продюсера "Норд-Оста", а потом на канале СТС организовал запуск нескольких телепередач. Чуть позже он принимал участие в создании шоу и на Первом канале, а в 2008 году стал главой продюсерской компании "Среда".

После брака с Милявской Александр Цекало женился сначала на сестре Веры Брежневой, от которой у него родилось двое детей. Это был третий поход в ЗАГС для шоумена, но, как оказалось, не последний. Пара развелась через 10 лет, потому что продюсер познакомился с моделью Дариной Эрвин.

Расписавшись с ней, он увез молодую жену в США.

Интересно, но, живя в Америке, Александр Цекало продолжает заниматься бизнесом в России, имея пакет в 60% акций компании "Среда", которая продолжает выпускать сериалы для онлайн-платформ и каналов, а также по-прежнему занимается производством телепрограмм. Выручка у компании весьма приличная, судя по цифрам финансовых показателей. Так, за прошлый год прибыль составила полмиллиарда.

Недавно мы писали, что молодая супруга продюсера и шоумена внезапно высказалась в поддержку Израиля в сложившейся ситуации.



