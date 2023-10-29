Чей формат круче: сравнение российского и американского телевидения

Чей формат круче: сравнение российского и американского телевидения
Андрей Бочаров. Кадр с Rutube
Популярный телеведущий проанализировал работу своих и американских коллег и рассказал, что можно улучшить обе стороны

Ведущий и юморист Андрей Бочаров рассказал, что можно позаимствовать из достижений американских телевизионщиков их российским коллегам.

В частности, например, ему очень понравились вечерние информационные развлекательные шоу. Бочаров отметил приятную форму подачи новостей, шутки и каламбуры ведущих. Он считает, что для тех, кто смотрит новости не каждый день по много раз в режиме нон-стоп, а изредка, это отличный вариант донести информацию: все понятно, удобно подается, но не бьет шоком по психике.

Подобные шоу, говорит Бочаров, очень бы пригодились и в России. Смотреть новости в нашей стране тяжело: слишком давит и настроение сразу ползет вниз.

Телеведущего Андрея Бочарова российские зрители узнали и полюбили за его номера в "О.С.П.-студии", комедийном шоу, и юмористическом сериале "33 квадратных метра". Кроме участия в этих проектах, Андрей Бочаров отметился еще как сценарист, режиссер и ведущий множества программ на каналах российского телевидения.

Недавно Андрей Бочаров признался, что в юности, как и многие соотечественники, преклонялся перед Соединенными штатами, считая их раем на земле, но в последнее время его приоритеты и симпатии сильно изменились и Америка больше не вызывает прежнего восторга.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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