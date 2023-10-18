Стыдливый вдовец Фриске с треском провалился на телевидении

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Рейтинг проекта "стыдливого" ведущего бьет антирекорды. Программа "В кругу друзей", которую ведет Дмитрий Шепелев, набрала катастрофически низкие рейтинги.
Ни разу с момента выхода шоу не вошло в сотню популярнейших программ среди взрослого населения страны. Да и у детей интереса не вызвало – 99 место из ста наиболее просматриваемых передач.
Тем не менее, "В кругу друзей" не снято с эфира на федеральном канале, несмотря на крайнюю степень возмущения депутатов Государственной думы и общественности, а также на поразительно низкие рейтинги.
Окружение Шепелева не удивлено такому исходу. В прошлом году после февральских событий ведущий прилюдно отказался от любых проектов российского телевидения и заявил, что ему "стыдно за русских". Долгое время после этого высказывания на радарах стыдливого ведущего не наблюдалось. Потом вернулся.
В августе текущего года было объявлено, что телеканал "Россия" запускает новое шоу о животных, ведущим которого станет как раз тот самый Шепелев. Программа выходит до сих пор. Единственная причина, по которой ее могут снять – крайне низкий рейтинг.
Почему он не преодолел даже скромной планки успеха, можно гадать долго. Может, это не самая лучшая передача о животных на телевидении нашей страны. А может, россияне не забыли неосторожных высказываний Дмитрия Шепелева про них. Слово, как известно, не воробей...
Не так давно отец покойной Жанны Фриске крайне негативно отреагировал на выходку бывшего зятя.
Российский лидер поделился важной информацией
Заявление продюсера пролило свет на скандал