"Убить эту мразь": отец Фриске вышел из себя после выходки Шепелева

"Убить эту мразь": отец Фриске вышел из себя после выходки Шепелева
Фото: соцсети
Мужчина относится к отцу внука крайне плохо

Дмитрий Шепелев впервые вывел в свет сына Платона. Телеведущий долгое время скрывал мальчика от общественности, ожидая, когда он станет взрослее и сам примет решение, быть публичным человеком или нет. В итоге ребенок подрос и объявил отцу, что хочет стать артистом, и теперь знаменитость поддерживает наследника в этом начинании.

Во время появления Дмитрия и Платона на публике все внимание было приковано к мальчику – люди перешептывались, обсуждая, как ребенок похож на свою покойную маму Жанну Фриске. Для ее родственников это стало одним из немногих способов увидеть, как растет их внук, который до сих пор с ними не знаком.

Отец певицы не смог скрывать своих эмоций от выходки Шепелева. Владимир Копылов в беседе с журналистами признался, что давно не пытается встретиться с внуком – у него буквально опустились руки. Более того, он испытывает природную ненависть к его отцу Шепелеву, и боится, что ненароком может "убить эту мразь" при личной встрече.

"Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвет", – заявил мужчина.

Ранее о Дмитрии Шепелеве в резком ключе высказалась и Анастасия Приходько, которая когда-то вместе работала с ведущим на мероприятиях. Она утверждает, что знаменитость является "мерзким человеком", который за деньги способен "свою мать продать".

Источник: Super.ru
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