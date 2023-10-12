Поклонников обрадовали новостями о Николае Дроздове

Поклонников обрадовали новостями о Николае Дроздове
Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com/
Телеведущий и ученый чувствует себя хорошо и находится дома

В последние месяцы в СМИ очень активно обсуждают состояние известного зоолога Николая Дроздова. Ходят слухи, что у любимца россиян большие проблемы со здоровьем. К счастью, недавно в информационном пространстве появились сведения, которые очень обрадовали многочисленную армию фанатов ученого. 

Впрочем, неоднократно звучала информация, что у телеведущего и не было никаких серьезных проблем со здоровьем. В любом случае, миллионы поклонников обрадовались хорошим новостям о здоровье любимого ведущего. В прессе пишут, что врачи стабилизировали состояние Дроздова. Им удалось нивелировать опасность гипертонической болезни сердца.

Недавно разные новостные источники писали, что у Николая Дроздова обнаружена злокачественная опухоль. Поговаривали, что Дроздов находится в тяжелом состоянии в больнице, что ему делают операцию и пойти на поправку не дают старые хронические болезни, в том числе проблемы с сердцем.

Сам ведущий не раз опровергал слухи о том, что он при смерти, и говорил, что обращался в больницу по куда менее серьезному поводу. Да, операция, по словам зоолога, действительно была, но прошла нормально, обошлись даже без наркоза, противопоказанного в таком возрасте.

Напомним, Николай дроздов с 1977 года вел программу "В мире животных", а с 2016 года пришел на канал "Карусель". Через два года Николай Николаевич ушел с телевидения, потому что нагрузка стала слишком тяжелого. Но по-прежнему читал лекции в МГУ, озвучивать мультфильмы и сниматься в рекламе. А в 2021 году завел аккаунт в TikTok, где охотно делится с молодежью своими знаниями и добрыми советами.

Летом знаменитый ученый и телеведущий обратился к врачам, жалуясь на боли в животе. Некоторые источники поспешили написать об онкологии и предстоящей операции.

Татьяна Петровна, жена ведущего, опровергла информацию и о наличии у мужа онкологического заболевания, и о его длительной госпитализации. Супруги недовольны слухами и звонками корреспондентов, пытающихся выведать подробности о тяжелой болезни.

Друг Дроздова, музыкант Дмитрий Дунаев также утверждает, что с Николаем Николаевичем все в порядке.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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