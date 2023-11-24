Жена Цекало подразнила американцев своей пышной грудью

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Дарина Эрвин живет в Калифорнии вместе с супругом, продюсером Александром Цекало. Девушка устраивает фотосессии, пишет картины. Больше всего ей нравится естественность и обнаженная натура. Но, по словам Эрвин, ханжеские и консервативные американцы не принимают такое смелое искусство.
На своей странице Дарина выложила кадры из последней фотосъемки, где она наряжена в черный комбинезон с весьма глубоким декольте. Художница и модель жалуется, что американцы возвращаются к консерватизму и пуританству, как будто на дворе 17-й век.
"Хочу современных проблем", – возмущается Эрвин.
Фолловеры тут же настрочили кучу поддерживающих комментариев и комплиментов, отметив аппетитную фигуру модели и ее красоту.
Напомним, Дарина Сапарова родилась в Казахстане и долго работала моделю в азиатских странах. После чего переехала в Лос-Анджелес и закончила курсы актерского мастерства, взяв псевдоним Эрвин. В 2018 году Дарина встретила Александра Цекало и через год они поженились. В своем творчестве Эрвин вдохновляется сексуальностью и обнаженной натурой, но и сама не стесняется позировать для объектива, выбирая порой весьма дерзкие аутфиты.
Ранее мы писали, что супруг Дарины Эрвин, Александр Цекало, живет в Америке, продолжая зарабатывать в России.
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