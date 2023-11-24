Жена Цекало подразнила американцев своей пышной грудью

Жена Цекало подразнила американцев своей пышной грудью
Дарина Эрвин. Фото: социальные сети
Модель раздражает ханжество и пуританство жителей США

Дарина Эрвин живет в Калифорнии вместе с супругом, продюсером Александром Цекало. Девушка устраивает фотосессии, пишет картины. Больше всего ей нравится естественность и обнаженная натура. Но, по словам Эрвин, ханжеские и консервативные американцы не принимают такое смелое искусство.

На своей странице Дарина выложила кадры из последней фотосъемки, где она наряжена в черный комбинезон с весьма глубоким декольте. Художница и модель жалуется, что американцы возвращаются к консерватизму и пуританству, как будто на дворе 17-й век.

"Хочу современных проблем", – возмущается Эрвин.

Фолловеры тут же настрочили кучу поддерживающих комментариев и комплиментов, отметив аппетитную фигуру модели и ее красоту.

Напомним, Дарина Сапарова родилась в Казахстане и долго работала моделю в азиатских странах. После чего переехала в Лос-Анджелес и закончила курсы актерского мастерства, взяв псевдоним Эрвин. В 2018 году Дарина встретила Александра Цекало и через год они поженились. В своем творчестве Эрвин вдохновляется сексуальностью и обнаженной натурой, но и сама не стесняется позировать для объектива, выбирая порой весьма дерзкие аутфиты.

Ранее мы писали, что супруг Дарины Эрвин, Александр Цекало, живет в Америке, продолжая зарабатывать в России.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
По теме

Кому запрещено есть покупные пельмени: опасно для здоровья

Лучше домашних пока ничего не придумали

Деньги "сгорят": экономист предупредил россиян со сбережениями

Владельцы иностранных бумаг сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей