Жена Цекало подразнила американцев своей пышной грудью

Модель раздражает ханжество и пуританство жителей США

Дарина Эрвин живет в Калифорнии вместе с супругом, продюсером Александром Цекало. Девушка устраивает фотосессии, пишет картины. Больше всего ей нравится естественность и обнаженная натура. Но, по словам Эрвин, ханжеские и консервативные американцы не принимают такое смелое искусство.

На своей странице Дарина выложила кадры из последней фотосъемки, где она наряжена в черный комбинезон с весьма глубоким декольте. Художница и модель жалуется, что американцы возвращаются к консерватизму и пуританству, как будто на дворе 17-й век.

"Хочу современных проблем", – возмущается Эрвин.

Фолловеры тут же настрочили кучу поддерживающих комментариев и комплиментов, отметив аппетитную фигуру модели и ее красоту.

Напомним, Дарина Сапарова родилась в Казахстане и долго работала моделю в азиатских странах. После чего переехала в Лос-Анджелес и закончила курсы актерского мастерства, взяв псевдоним Эрвин. В 2018 году Дарина встретила Александра Цекало и через год они поженились. В своем творчестве Эрвин вдохновляется сексуальностью и обнаженной натурой, но и сама не стесняется позировать для объектива, выбирая порой весьма дерзкие аутфиты.

Ранее мы писали, что супруг Дарины Эрвин, Александр Цекало, живет в Америке, продолжая зарабатывать в России.

