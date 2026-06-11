Слишком активное сжигание жира может быть опасным для сердца

Во всем нужна мера

Мы привыкли думать, что жиры – это топливо для нашего организма, которое нужно максимально активно расходовать. Но что будет, если "двигатель" внутри наших клеток начнет сжигать его бесконтрольно? Новое исследование показало пугающую картину того, как метаболический сбой "ломает" главный насос нашего тела.

Ученые решили смоделировать ситуацию на клеточном уровне и генетически удалили у лабораторных мышей два ключевых фермента – ацетил-КоА-карбоксилазу 1 и 2. Эти белки работают как строгие контролеры, решающие, сколько жирных кислот попадет в митохондрии (энергетические станции клетки) для переработки.

Результаты не заставили себя ждать. Сердца подопытных мышей начали стремительно увеличиваться в размерах, превращаясь в огромные, но дряблые и неспособные эффективно сокращаться органы. Функция перекачки крови нарушилась.

Главный вывод исследования заключается в том, что чрезмерное и неконтролируемое сжигание жиров в клетках сердца может быть опасным. Ученые из Техасского университета установили, что избыточное окисление жирных кислот истощает важные компоненты митохондрий, нарушает выработку энергии в сердечной мышце и со временем способно привести к сердечной недостаточности.

Исследование также показало, что особенно внимательными к этой проблеме должны быть люди с ожирением, диабетом второго типа и метаболическим синдромом, поскольку их сердце испытывает повышенную нагрузку из-за избытка жиров. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

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