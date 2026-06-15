Как "разгрузочные дни" помогают победить воспаление десен

Как "разгрузочные дни" помогают победить воспаление десен
Фото: unsplash.com
Ученые провели интересный эксперимент

Оказывается, чтобы снизить воспаление в полости рта, не всегда нужны сложные процедуры. Иногда достаточно просто на время урезать свой рацион. К такому выводу пришли учёные из Королевского колледжа Лондона. Их исследование показало, что кратковременное и резкое сокращение калорийности действительно помогает уменьшить маркеры воспаления, связанные с болезнями дёсен.

Для проверки этой гипотезы учёные набрали группу из 28 добровольцев и разделили их пополам. Одну половину посадили на довольно строгий, но цикличный режим питания. Схема была такой: два дня подряд они ели очень мало (примерно 1100 ккал), затем три дня – ещё меньше (около 750 ккал). На шестой день был плавный выход из диеты на мягкой пище, а на седьмой – возвращение к привычной еде. Таких пятидневных циклов за полгода набралось три. Интересно, что, по отзывам самих испытуемых, придерживаться такого графика оказалось не так уж и сложно.

Вторая половина участников всё это время жила как обычно, не меняя своих пищевых привычек. 

Через шесть месяцев исследователи взяли у всех участников анализы крови и образцы жидкости из дёсен. Результаты были показательными: у тех, кто сидел на диете, уровень воспаления оказался значительно ниже. В их крови упал С-реактивный белок – это общий показатель воспалительных процессов в организме. Кроме того, в дёснах снизилась концентрация специфических молекул, которые и запускают воспаление.

Учёные объясняют этот эффект тем, что временное голодание снижает окислительный стресс – процесс, который повреждает клетки и провоцирует воспаление. Логично и то, что отказ от обильной и сладкой пищи идёт дёснам на пользу. Есть также предположение, что такая диета может положительно влиять на микрофлору полости рта, но эту теорию ещё предстоит доказать в ходе дальнейших исследований. В любом случае, это ещё одно напоминание о том, что здоровье зубов напрямую связано с общим состоянием всего организма. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

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Источник: Journal of Clinical Periodontology ✓ Надежный источник
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