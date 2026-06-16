Сон как маркер риска: почему дневная сиеста может быть опасна для печени

Результаты нового исследования оказались весьма показательными

Долгое время дневной сон воспринимался как безобидный способ восстановить энергию. Однако новое исследование, проведённое в Китае, проливает свет на скрытую угрозу этой привычки для определённой группы пациентов. Учёные обнаружили, что для людей с сахарным диабетом 2-го типа продолжительный дневной отдых может служить тревожным сигналом, указывающим на высокий риск развития метаболически-ассоциированной стеатотической болезни печени (МАСБП).

В масштабной работе, охватившей почти две тысячи человек с диабетом в возрасте от 18 до 85 лет, исследователи поставили цель выяснить, насколько режим сна влияет на здоровье печени. Участников разделили на четыре категории, сопоставив качество их ночного отдыха с продолжительностью дневной сиесты. Наблюдение за состоянием их здоровья велось на протяжении более чем трёх лет.

Результаты оказались весьма показательными. За время исследования было зарегистрировано 379 новых случаев заболевания печени. Анализ данных выявил чёткую закономерность: безопасным "порогом" является дневной сон продолжительностью до 30 минут. Риск развития МАСБП оставался низким только у тех, кто хорошо спал ночью и не злоупотреблял дневным отдыхом.

Ключевым фактором риска стала именно длительность дневного сна. У тех, кто спал днём дольше получаса, вероятность накопления жира в печени возрастала, даже если ночной сон был качественным. Однако наиболее уязвимой группой оказались люди, страдающие от бессонницы или прерывистого ночного отдыха и пытающиеся компенсировать это долгой сиестой. В этом случае кумулятивный эффект приводил к тому, что риск развития патологии увеличивался более чем в три раза. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

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