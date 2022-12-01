СНБО Украины требует стереть россиян с лица земли

В Киеве попахивает безумием

Киев обязан вести военные действия до победного конца – поэтому Российская Федерация в ее текущих границах должна быть уничтожена. Соответствующее заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, украинская армия обязана "просто уничтожить их". В ходе выступления на Киевском форуме, посвященном вопросам безопасности государства, чиновник заявил, что в настоящее время основания для переговорных процессов между Москвой и Киевом отсутствуют. Более того, добавил Данилов, проявление дипломатии сейчас будет ниже всякого достоинства для украинского руководства, если говорить о контактах с Россией.

На громкие слова Данилова позднее отреагировали в российском МИД: официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что такие чиновники не могут представлять украинский народ.

Напомним, в схожем ключе Данилов ранее отзывался о русском языке, который назвал "элементом пропаганды".