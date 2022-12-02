Как чеченцы обращаются с украинскими пленными

Как чеченцы обращаются с украинскими пленными
Рамзан Кадыров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеВ Днепропетровске прогремела серия мощных взрывов
Кадыров опубликовал честный видеоролик

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова весьма задел хамский выпад Папы римского Франциска о том, что жители его родного региона якобы проявляют особую жестокость по отношению к противнику в ходе проведения специальной военной операции на территории украинского государства. Глава Чечни дал развернутый комментарий по этому поводу.

Чеченский лидер решил наглядно продемонстрировать, как его земляки ведут себя с плененными украинскими боевиками. Кадыров опубликовал в социальных сетях пост, а также выложил видеоролик, на котором запечатлен момент общения кадыровцев с плененными незалежными. На ролике звучат шутки и смех, ощущается дружественная атмосфера.

В публикации Кадыров подчеркнул, что у российских военных и других жителей нашей страны никогда не было проблем с братским украинским народом. Именно вмешательство Североатлантического альянса привело к началу конфликта на территории Незалежной.

Глава Чечни заявил, что плененные украинцы прекрасно чувствуют себя в руках чеченских подразделений. Однако Кадыров отдельно подчеркнул, что при необходимости западный мир может увидеть настоящую непримиримость и жестокость России.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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