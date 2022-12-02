В Днепропетровске прогремела серия мощных взрывов

В Днепропетровске прогремела серия мощных взрывов
Фото: www.unsplash.com
Украинские СМИ бьют тревогу

В прессе появилась информация о взрывах на территории Днепропетровска. В этом украинском городе объявлена воздушная тревога. Соответствующую информацию распространяют СМИ Незалежной, в частности, издание "Суспильне".

Сообщается, что звуки от мощных взрывов услышали сами корреспонденты украинского издания. Воздушная тревога объявлена не только в городе, но и в области.

Более того, по информации, которая представлена на онлайн-картах воздушных тревог, сирены также включили в соседствующих субъектах: Харьковской и Полтавской областях. Также звуковой сигнал звучит на территории подконтрольных киевскому режиму частей Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем, российские бойцы продолжают выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украинского государства. Сегодня, 2 декабря, стало известно, что наша армия атаковала место расположения Вооруженных сил Украины в Запорожье. Такую информацию публикует телеканал "360".

Источник: Суспильне ✓ Надежный источник
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