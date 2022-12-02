Что ждет Украину в начале декабря: важные события предрек полковник Баранец

Обстановка на фронте может заметно измениться

Известный военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец поделился своим мнением по поводу событий, которые могут развернуться в декабре на полях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украинского государства. По мнению опытного военного, в начале зимы на фронте произойдут серьезные изменения.



Баранец напомнил, что зимний период обычно вносит серьезные корректировки в происходящее на поле боя. Очевидно, что погодные условия оказывают колоссальное влияние на положение противоборствующих сторон.

По мнению отставного полковника, Вооруженные силы Незалежной вцепятся в занятые ранее населенные пункты и начнут подготовку к зимней кампании.

Также эксперт обратил внимание, что сейчас украинские боевики прикладывают максимальные усилия для того, чтобы пробить бреши в нашей обороне и расшатать линию соприкосновения. Однако, как подчеркнул Баранец, все потуги незалежных оказываются тщетными, так как российские бойцы сумели хорошо закрепиться на занятых позициях, а также получили необходимое оружие и резервы.