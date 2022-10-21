"Элемент вражеской пропаганды", объяснил чиновник

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что властям необходимо полностью исключить использование русской речи в стране – речь идет об "элементе пропаганды" враждебного характера, с помощью которой, уверен чиновник, оказывается психологическое влияние на массы.

Секретарь СНБО добавил, что всяческие попытки диалога с русскоязычной частью Украины чревато опасностями для государственной власти. Киев намерен ввести в качестве обязательного языка английский.

"Очень опасны вот эти нарративы. Якобы нам нужно взаимопонимание, какие они и кто они. Пусть отстанут, на болотах квакают на своем русском", – высказался Данилов.

Украинский чиновник также обрушился с критикой на экспертов, регулярно выступающих по украинскому телевидению на русском – а ведь среди таких, сетует Данилов, есть и те, у кого имеются явно президентские амбиции.

Ведущая львовского ток-шоу, которая вела с Даниловым беседу по этой теме, предложила гостю заняться формированиями списков русскоязычных для последующего обнародования в эфире.

Ранее Данилов заявил, что взрыв Керченского моста стал своего рода "подарком" украинских спецслужб Владимиру Путину на его 70-летие.